Pouet.chapril.org est un service de microblog. Il est libre, décentralisé et fédéré. Il permet de courts messages, de définir leur degré de confidentialité et de suivre les membres du réseau sans publicité ni pistage.

Paste – PrivateBin

Paste.chapril.org est un service en ligne libre et minimaliste qui permet de partager des textes de manière confidentielle et sécurisée. Les données (commentaires inclus) sont chiffrées dans le navigateur web. Elles sont ensuite transmises et stockées sur les serveurs sans qu’il soit possible de les déchiffrer. Paste.chapril.org repose sur une une version légèrement modifiée de privatebin.