Message instantanée - XMPP

La messagerie instantanée qui respecte vos libertés et votre vie privée

Pour commencer à utiliser XMPP il faut effectuer trois actions :

installer un client XMPP créer un compte XMPP (sur chapril.org par exemple, mais pas obligatoirement) ajouter des contacts XMPP avec qui discuter (sinon c’est triste)

Pour vous accompagner dans cette démarche, Chapril a fait une sélection parmi les nombreux clients XMPP disponibles et vous explique comment créer votre compte et commencer à l’utiliser.

Cliquez ci-dessous sur le bouton qui correspond le mieux à votre situation :

Quoi, encore une autre messagerie instantanée ?!?

Les solutions de messagerie instantanées sont nombreuses. Alors pourquoi en utiliser encore une de plus ?

XMPP a des qualités qui lui sont propres et qui en font une solution viable sur le très long terme, là ou la plupart des messageries instantanées populaires sont victimes d’effets de mode.

Chapril propose ce service dans le but de promouvoir une messagerie instantanée qui respecte vos libertés et votre vie privée.

… qui respecte mes libertés, lesquelles ?

Contrairement à la plupart des solutions de messagerie instantanée (Whatsapps, Facebook Messenger, …) XMPP n’est pas une solution centralisée. Au contraire XMPP est un système de messagerie fédéré. On dit parfois aussi qu’il est décentralisé ou acentré. C’est à dire que vous n’avez pas d’obligation à créer un compte chez le même fournisseur que vos proches pour pouvoir échanger avec eux.

De même rien ne vous oblige à utiliser la même application que vos proches. Il existe de très nombreuses applications XMPP, vous trouverez donc probablement celle qui vous convient le mieux.

… qui respecte ma vie privée, vraiment ?

La vocation de Chapril n’est pas de faire du profit en revendant les données personnelles de ses utilisateurs. Et de toute façon XMPP n’est pas approprié pour ce genre d’exploitation de par sa nature fédérée. Les utilisateurs étant libres de créer des comptes XMPP chez d’autres fournisseurs sans pour autant perdre le contact avec leurs proches, le modèle économique ne serait pas viable.

Donc mécaniquement Chapril ne pourrait pas avoir suffisamment de données personnelles à sa disposition pour que ce soit rentable.

De plus, même si c’était rentable, le protocole XMPP propose un mécanisme de chiffrement de bout-en-bout nommé OMEMO. Ce mécanisme garantit que vos messages ne peuvent pas être lus par quelqu’un d’autre que vous-même et vos correspondants. Chapril, ou n’importe quel autre fournisseur de XMPP d’ailleurs, n’a alors aucun moyen d’accéder au contenu de vos échanges et ne peut donc pas les revendre.

Attention toutefois, il faut bien garder à l’esprit que si le contenu des conversations n’est pas accessible, les méta-données quant-à-elles le seront toujours. En particulier pour chaque message envoyé il est possible de connaître la date, l’heure, la taille approximative du message ainsi que l’identifiant XMPP du destinataire.